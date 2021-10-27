Европейский зонд попытается передать сигнал с китайского марсохода на Землю

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства (ESA) Mars Express проведёт серию коммуникационных тестов с китайским марсоходом "Чжужун" в ноябре этого года, в ходе которых попытается перехватить сигнал китайского ровера и передать его на Землю, сообщило в среду ESA.

"Mars Express проведёт пять тестов, в ходе которых попытается перехватить данные, посылаемые марсоходом Чжужун, а затем передать эти данные в Центр управления космическими полётами в Дармштадте", - говорится в сообщении агентства.

Цель тестов - проверить возможность альтернативной передачи информации, в случае если связь между марсоходом и зондом будет нарушена.

По информации ESA, китайский марсоход не может напрямую контактировать с зондом и получать сигналы, которые европейский зонд посылает роверу для начала коммуникации, из-за несовместимости коммуникационных систем. Чтобы решить эту проблему, будет использоваться система перехвата сигнала, который марсоход отправляет "без адресата".

Отмечается, что "Чжужун" способен передавать частотные сигналы, совместимые с Mars Express, благодаря радиосистеме европейского зонда Melacom. Эта радиосистема способна принимать сигналы с ровера, отправленные "без адресата", и выяснять содержит ли сигнал какую-либо информацию. Ранее Melacom была тщательно протестирована на Земле, однако эти пять тестов станут первыми для неё на орбите другой планеты.

"Когда Mars Express будет пролетать над местом высадки Чжужуна в "Равнине Утопии", зонд включит свою радиосистему, затем, если уловит "магический" сигнал, сфокусируется на нём и начнёт записывать данные. Перед закрытием окна связи аппарат повернётся к Земле и передаст эти данные тем же способом, что используется и для других научных марсианских миссий. Когда данные будут получены в Европейском центре управления космическими полётами, её перенаправят команде китайских специалистов для анализа", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что перед проведением тестов на Марсе, разработчики китайского ровера передали специалистам ESA радиосигнал с запасной радиостанции, чтобы те смогли проиграть его с помощью Melacom для полной уверенности в совместимости запасных радиостанций двух сторон на Земле.

Команда Mars Express, в свою очередь, определила окна пролёта зонда над китайским ровером - 7-го, 16-го, 18-го, 20-го и 22-го ноября. Каждое из них составит 10 минут. В ходе этих тестов объём передаваемых данных будет повышаться от теста к тесту - начиная с 8 кбайт/с и заканчивая 128 кбайт/с.

Марсоход "Чжужун" был доставлен на поверхность Марса с помощью космического аппарата "Тяньвэнь-1", который сел на поверхности планеты 15 мая, а уже 22 мая "Чжужун" успешно съехал по трапу с посадочной платформы.

В рамках исследований аппарат должен фотографировать поверхность планеты и собирать данные о геологии, топографии, метеорологических явлениях, участках водяного льда и признаках жизни на планете.