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В Греции запретили халяльный и кошерный убой скота

В Греции запретили халяльный и кошерный убой скота
Фото: Aimee Dilger/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Госсовет Греции, высший административный суд этой страны, постановил запретить кошерный и халяльный убой скота, сообщает газета The Jerusalem Post.

Отмечается, что это решение было принято по иску Всегреческой федерации защиты животных и окружающей среды. Она требовала отменить решение, которое исключало убой согласно религиозной традиции из греческого закона, требующего в первую очередь обезболивания животных на бойне. В итоге Госсовет решил, что был нарушен греческий закон об обязательном обезболивании и не соблюден должный баланс между благополучием животных и свободами евреев и мусульман.

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Председатель Европейской еврейской ассоциации (EJA) раввин Менахем Марголин выразил возмущение этим решением, заявив, что свобода совершения религиозных обрядов евреями подвергается прямой атаке по всей Европе со стороны институтов, которые обещали защищать еврейские общины.

Раввин напомнил, что сначала кошерный убой был запрещен в Бельгии, затем в Польше и на Кипре, а теперь настала очередь Греции.

Греция

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