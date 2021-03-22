Духовное управление мусульман РФ признало "Спутник V" халяльным

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Совет улемов Духовного управления мусульман РФ пришел к выводу, что применение вакцины "Спутник V" с точки зрения ислама считается дозволенным.

В ходе подробного изучения состава вакцины "Спутник V" Совет улемов изучал два компонента, которые вызывают особый интерес и значение, а именно использование клеток абортированного человеческого эмбриона, полученных в 1973 году, и наличие этилового спирта в количестве 2,5 микролитра.

Ссылаясь на Коран, богословы указывают на особый статус человека у Аллаха и на недопустимость использования чего-либо, если в составе присутствует компонент человеческого происхождения. "Однако следует заметить, что в ряде случаев ученые допускают определенные послабления по данному вопросу по причине необходимости этого как спасения жизни человека или сохранения его здоровья", - говорится в богословском заключении.

Что касается этилового спирта, то его количество, которое содержится в вакцине, по словам улемов, считается допустимой нормой для мусульманина.

В заключение Духовное управление мусульман призывает не проявлять "излишнюю щепетильность" в вопросе об использовании вакцины "Спутник V".

Ранее в феврале руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин объяснял, что в составе вакцины нет ничего животного происхождения.

По его словам, источником питательной среды в реакторах является клетка человека, которая была выделена еще в 1973 году; её "потомки" используются как питательная среда, которую заражают аденовирусом, чтобы наработать вирусный продукт, который является основой вакцины. После того происходит очистка от всех клеточных компонентов, в результате чего, кроме вирусных частиц. Кроме того, подчеркнул Гущин, "это не живая вакцина, она не может вызвать заболевания у человека". Также туда входит мизерное количество этанола для стабилизации состава вакцины.

"Спутник V" зарегистрирован в таких мусульманских странах, как Иран, Бахрейн и ОАЭ.