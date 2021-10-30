Киев опроверг заявления о дискриминации поляков на Украине

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - МИД Украины выразил категорическое несогласие с заявлением заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о дискриминации поляков на Украине.

"Использование подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине является, по меньшей мере, некорректным. Оно вводит в заблуждение наши общества, не отражает реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши", - заявил в субботу "Интерфаксу-Украина" представитель ведомства Олег Николенко.

По его словам, в МИД удивлены, что заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства на Украине.

Как добавил Николенко, "призываем польскую сторону воздерживаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах".

Ранее замминистра иностранных дел Польши заявил, что "поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова".