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Майкл Джексон потерял лидерство в рейтинге богатеющих умерших знаменитостей Forbes

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Майкл Джексон (1958-2009) потерял первое место в рейтинге Forbes среди умерших знаменитостей, чье наследие продолжает приносить доход. Он неизменно возглавлял рейтинг с 2013 года, но в 2021 году опустился на третье место.

Верхнюю строчку занял британский писатель Роальд Даль (1916-1990) - автор книг "Чарли и шоколадная фабрика" и "Матильда". В сентябре 2021 года его наследники продали компанию Roald Dahl Story стриминговому сервису Netflix за $684 млн. Уже в декабре 2022 года должна выйти в свет новая версия "Матильды", а в 2023 году - фильм по мотивам книги "Чарли и шоколадная фабрика" с Тимоти Шаламе в главной роли.

На втором месте в рейтинге - американский певец и музыкант Принс (1958-2016). Трое его наследников продали свои доли на общую сумму $108 млн, включая права на песни.

На четвертой строчке - художник Чарльз Монро Шульц (1922-2000), создавший серию комиксов Peanuts и популярного персонажа - собаку Снупи. Пятерку замыкает детский писатель Доктор Сьюз (настоящее имя - Теодор Гайсел, 1904-1991), среди известных сказок которого - "Как Гринч украл Рождество". На Netflix уже вышел первый сезон мультфильма "Зеленые яйца и ветчина" по мотивам одноименной сказки, выпуск второго намечен на ноябрь.

Майкл Джексон Роальд Даль Принс Forbes

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