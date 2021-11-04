Премьер Японии будет временно исполнять обязанности главы МИД

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что будет исполнять обязанности главы МИД, пока не будет сформирован новый состав правительства, передает Kyodo.

Согласно конституции Японии, после выборов правительство должно уйти в отставку. Чтобы назначить новое правительство, японский парламент проведет на следующей неделе специальное заседание, на котором должен будет выбрать премьером Кисиду и перезапустить работу правительства.

Предположительно, заседание состоится в следующую среду.

Занимавший пост министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги был назначен генеральным секретарем Либерально-демократической партии (ЛДП), в которой председательствует Кисида. По данным источников Kyodo, МИД Японии может возглавить бывший министр орбразования Ёсимаса Хаяси.

Досрочные парламентские выборы в Японии прошли 31 октября 2021 года. Правящая Либерально-демократическая партия Кисиды сохранила за собой абсолютное большинство в нижней палате парламента - 261 место. Входящая в коалицию с ЛДП партия "Комэйто" получила 32 места. В итоге правящая коалиция займет 293 кресла в 456-местном парламенте.