Бельгийский владелец Днепро-Бугской ВЭС подал иск против Украины

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Зарегистрированная в Бельгии акционерная компания Srew N.V., являющаяся владельцем 75% уставного капитала ООО "Днепро-Бугская ВЭС", инициировала арбитражное разбирательство против Украины.

Запрос она зарегистрировала в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) 28 октября 2021 года.

Согласно информации на сайте ICSID, ответчиками по иску определены министерства энергетики, юстиции и иностранных дел Украины.

Основанием для подачи иска стало нарушение двустороннего инвестиционного договора между правительством Украины и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом о взаимном поощрении и защите инвестиций от 20 мая 1996 года (BIT Belgium-Luxembourg - Ukraine 1996).

Управляющий партнер консалтинговой компании Imepower, работающей в том числе на рынке "зеленой" энергетики, Юрий Кубрушко отметил, что это вторая компания из сектора возобновляемой энергетики после Modus Energy International, которая начала полноценный арбитражное дело против Украины в этом году.

"Главным отличием кейса Srew N.V от кейса Modus является то, что в первом случае речь идет о ВЭС, которую не смогли построить из-за кризиса в секторе ВИЭ, а Modus оспаривает ухудшение условий работы уже построенных СЭС", - уточнил Кубрушко.

"Из-за кризиса неплатежей от "Гарантированного покупателя" в адрес ВИЭ-генерации и враждебного отношения к инвесторам со стороны государства во второй половине 2019 - первой половине 2020 годов, реализация проекта была остановлена", - считает эксперт.

В июле 2019 года Европейского банка реконструкции и развития в рамках кредитной программы USELF-III по поддержке развития на Украине возобновляемой энергетики решил частично профинансировать - на 51,8 млн евро - строительство Днепро-Бугской ВЭС планируемой мощностью 110 МВт в Херсонской области. Получателем средств выступало специально созданное предприятие ООО "Днепро-Бугская ВЭС". Общая стоимость проекта тогда оценивалась в 188,64 млн евро. Станция должна была состоять из 25 установок по 4,4 МВт.

Согласно информации на сайте (ЕБРР), в настоящий момент статус реализации проекта финансирования строительства Днепро-Бугской ВЭС значится как "отмененный".

По данным из открытых источников, владельцем ООО "Днепро-Бугская ВЭС" помимо Srew, конечными бенефициарами которой указаны бельгийцы Йос Сльойс и Том Хэнсон, является кипрская DB-WPS Limited (25%), принадлежащая украинцам Виктору Кузнецову, Дмитрию Стратиевскому и Роману Шпанову.

В марте этого года Modus Energy International, входящая в состав литовской многопрофильной Modus Grupe, инициировала против Украины арбитражное разбирательство на сумму ориентировочно 11,5 млн евро за ретроспективное снижение "зеленых" тарифов.

Компания, являющаяся собственником ООО "Болоховский Солар Парк 1", "Болоховский Солар Парк 2" и ООО "Солар Залуква", утверждает, что Украина нарушила договор об Энергетической хартии, снизив с 1 августа 2020 года "зеленые" тарифы, размер которых был гарантирован до конца 2029 года. Modus Energy не согласилась на условия меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами от июня 2020 года, предусматривающего снижение тарифов в обмен на погашение задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Компания просит арбитражный трибунал взыскать с Украины понесенные убытки, а также проценты и все затраты на арбитражное производство.