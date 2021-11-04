Спецпосланник США посетит Ближний Восток для переговоров по Йемену

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг в четверг отправится на Ближний Восток и обсудит с правительством Йемена и представителями гражданского общества страны конфликтную ситуацию в регионе, сообщает Госдепартамент США.

"Специальный посланник и его команда по-прежнему сосредоточены на необходимости того, чтобы хуситы прекратили свое наступление на Мариб и неоднократные нападения на гражданские районы, которые усугубляют гуманитарный кризис", - говорится в сообщении.

Кроме того, Лендеркинг встретится с высокопоставленными должностными лицами регионального правительства и другими международными партнерами.

Как отмечается, дипломат подтвердит, что США нацелены на сотрудничество с международным сообществом в целях оказания давления на стороны для "осуществления важнейших экономических реформ, обеспечения регулярного импорта и распределения топлива и возобновления коммерческих рейсов в аэропорт Саны".

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.