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В Ереване число отравившихся в пиццериях человек достигло 171

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Более 170 человек госпитализированы в Ереване с симптомами пищевого отравления после посещения мест общепита.

"Число отравившихся в пунктах пиццерии "Ташир пицца" и госпитализированных граждан достигло 171", - сообщает Минздрав Армении.

Они госпитализированы в различные медцентры Еревана.

Отмечается, что все отравившиеся посещали точки общепита "Ташир пицца" 5 ноября, расположенные на Северном проспекте и на улице Ханджяна в центре Еревана.

Ереван Армения Ташир пицца

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