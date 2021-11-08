Зампред ФРС по банковскому надзору Рэндал Куорлз покинет пост в конце года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Зампредседателя по банковскому надзору Федеральной резервной системы (ФРС) Рэндал Куорлз объявил в понедельник о намерении уйти в отставку в конце текущего года.

Куорлз мог оставаться в совете управляющих до 2032 года, сообщает The Wall Street Journal. На должность зампреда он был назначен в октябре 2017 года предыдущим президентом Дональдом Трампом сроком на четыре года.

Между тем отставка Куорлза в значительной степени была ожидаема, отмечается в статье. Его полномочия на посту вице-председателя истекли в прошлом месяце, а срок его руководства отдельным международным регулирующим органом - Советом по финансовой стабильности (FSB) - закончится в декабре.

Куорлз в письме из двух предложений Байдену, опубликованному ФРС в понедельник, сообщил, что его уход связан с завершением действия полномочий на посту вице-председателя.

Его отставка даст президенту США Джо Байдену еще одно вакантное место в совете управляющих Федрезерва, который состоит из семи членов, пишет The Wall Street Journal.

Одна вакансия в совете управляющих ФРС была еще до начала президентства Байдена. Еще одно место появится после завершения срока действия полномочий Ричарда Клариды на посту зампредседателя в конце января.