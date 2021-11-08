Заключенные протестуют в тюремном комплексе, куда привезли Саакашвили

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В тюремном комплексе в Тбилиси, куда в понедельник был доставлен в тюремную больницу №18 экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заключенные устроили сильный шум, сообщают грузинские СМИ.

По данным СМИ, со стороны прилегающих к лечебному учреждению тюремных корпусов из окон слышна нецензурная брань в адрес Саакашвили, заключенные также выражают протест включением-выключением в камерах света.

СМИ отмечают, что на прилегающей к тюремной больнице территории мобилизована полиция, включая спецназ МВД, во дворе установлен водомет, прибыло несколько пожарно-спасательных автомобилей.

Сообщается, что в медучреждение доставлена медицинская техника, включая, предположительно, аппарат компьютерной томографии.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам.