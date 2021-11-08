Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Заключенные протестуют в тюремном комплексе, куда привезли Саакашвили

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В тюремном комплексе в Тбилиси, куда в понедельник был доставлен в тюремную больницу №18 экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заключенные устроили сильный шум, сообщают грузинские СМИ.

В миреПенитенциарная служба Грузии показала видео, на котором Саакашвили ест кашуЧитать подробнее

По данным СМИ, со стороны прилегающих к лечебному учреждению тюремных корпусов из окон слышна нецензурная брань в адрес Саакашвили, заключенные также выражают протест включением-выключением в камерах света.

СМИ отмечают, что на прилегающей к тюремной больнице территории мобилизована полиция, включая спецназ МВД, во дворе установлен водомет, прибыло несколько пожарно-спасательных автомобилей.

Сообщается, что в медучреждение доставлена медицинская техника, включая, предположительно, аппарат компьютерной томографии.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам.

Грузия Михаил Саакашвили Тбилиси

Новости по теме

Новости

В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе с польской территории

В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе с польской территории

Трамп может объявить о планах снова стать президентом после промежуточных выборов в Конгресс

На границе с Белоруссией срочно формируют два батальона польских резервистов

На границе с Белоруссией срочно формируют два батальона польских резервистов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США возродили командование, отвечавшее за ракеты средней дальности в Европе

Размещение в Белоруссии двух военных объектов РФ продлили на 25 лет

Размещение в Белоруссии двух военных объектов РФ продлили на 25 лет

Бишкек возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом, опередив Дели

Бишкек возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом, опередив Дели

В Литве передислоцируют силы из-за скопления мигрантов у белорусско-польской границы

В Литве передислоцируют силы из-за скопления мигрантов у белорусско-польской границы

Польские спецслужбы сообщили о приближении колонны мигрантов к границе с Белоруссией

Польские спецслужбы сообщили о приближении колонны мигрантов к границе с Белоруссией

Berkshire Hathaway сократила квартальную чистую прибыль на 66%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });