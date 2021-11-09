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Узбекистан приостановил полеты российской iFly Airlines

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Авиационные власти Узбекистана ввели временный запрет на полеты российской авиакомпании iFly Airlines из-за реализации билетов на чартерные рейсы в города РФ до получения разрешения. Об этом сообщает во вторник пресс-служба министерства транспорта (Минтранс) страны.

"Агентство "Узавиация" ввело санкции в отношении российской авиакомпании iFly Airlines в виде временного запрета на осуществление полетов в Узбекистан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Минтранса, в октябре "Узавиация" (уполномоченный орган по организации чартерных рейсов в аэропорты Узбекистана) направила iFly Airlines письмо с требованием прекратить продажу билетов без получения разрешения агентства. Но, несмотря на это, перевозчик организовал реализацию авиабилетов.

Билеты продавались на чартерные рейсы iFly Airlines из городов республики в Москву и Санкт-Петербург, которых не было в расписании. В результате в минувший четверг 290 пассажиров смогли улететь из узбекского города Ургенч в Москву только после того, как был выслан резервный борт из столицы РФ, а во вторник – около 200 человек не смогли вылететь из Навои в Москву и Санкт-Петербург.

"Если авиакомпания продолжит нарушать требования, выданные ей эксплуатационные разрешения будут отменены", - подчеркнул Минтранс.

Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном было возобновлено с 1 апреля. Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю, между двумя странами также выполняются чартерные рейсы.

Узбекистан iFly Airlines

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