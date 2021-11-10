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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Макрон отметил важность единства ЕС на фоне столкновения США, России и Китая

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Франции предстоит стать председателем Совете Евросоюза в ситуации, когда в мире наблюдается столкновение между крупными державами, заявил во вторник президент страны Эммануэль Макрон.

"Мы видим столкновение держав: США, Китая, России. Видим дестабилизацию некоторых частей света", - сказал он в ходе телеобращения к согражданам.

Макрон добавил, что "на наших глазах разворачивается столкновение континентальных держав". По его мнению, только единство Европы позволит ей в такой ситуации эффективно отстаивать свои интересы.

Председательство в ЕС перейдет к Франции на шесть месяцев 1 января 2022 года.

Франция США Россия Китай ЕС Эммануэль Макрон

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