Макрон отметил важность единства ЕС на фоне столкновения США, России и Китая

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Франции предстоит стать председателем Совете Евросоюза в ситуации, когда в мире наблюдается столкновение между крупными державами, заявил во вторник президент страны Эммануэль Макрон.

"Мы видим столкновение держав: США, Китая, России. Видим дестабилизацию некоторых частей света", - сказал он в ходе телеобращения к согражданам.

Макрон добавил, что "на наших глазах разворачивается столкновение континентальных держав". По его мнению, только единство Европы позволит ей в такой ситуации эффективно отстаивать свои интересы.

Председательство в ЕС перейдет к Франции на шесть месяцев 1 января 2022 года.