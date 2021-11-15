Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Макрон изменил оттенок синего цвета на флаге Франции

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон изменил синий оттенок на флаге Франции на более темный, сообщает газета Le Parisen.

Французский триколор теперь состоит из темно-синего, белого и красного цветов. Смена синего на темно-синий больше года оставалась незамеченной, так как об этом не было официально объявлено, сообщает Europe 1. Также издание сообщает, что этот оттенок на флаге является отсылкой к флагу Франции 1793 года. Решение было отчасти эстетическим, так как французский и флаг ЕС развевались рядом друг с другом во многих местах и их цвета совпадали.

Обновленные флаги развеваются над Елисейским дворцом, Национальным собранием и Министерством внутренних дел. Решение об изменении цвета французского флага было принято Президентом Республики 13 июля 2020 года по инициативе операционного директора в Елисейском дворце Арно Жоленса.

Франция Эммануэль Макрон

Новости по теме

Новости

МВД Украины не исключило введения ЧП в граничащих с Белоруссией областях

МВД Украины не исключило введения ЧП в граничащих с Белоруссией областях

США назвали миграционный кризис в Белоруссии отвлечением внимания от действий РФ

США назвали миграционный кризис в Белоруссии отвлечением внимания от действий РФ
Пандемия коронавируса

Австрия с 15 ноября вводит локдаун для непривитых от COVID-19 жителей

Австрия с 15 ноября вводит локдаун для непривитых от COVID-19 жителей

В Армении заявили об отбитом наступлении Азербайджана

Сын Муаммара Каддафи поборется за пост президента Ливии

Елизавета II пропустит Поминальное воскресенье из-за проблем со спиной

Елизавета II пропустит Поминальное воскресенье из-за проблем со спиной

Нелегалы забросали камнями польских полицейских на границе с Белоруссией

Глава ФСВТС сообщил, что Белоруссия пока не подавала заявку на поставки С-400

Россия начала поставлять С-400 Индии

Россия начала поставлять С-400 Индии
Пандемия коронавируса

В КНР призвали прибывших из-за рубежа не посещать Пекин на фоне борьбы с COVID

В КНР призвали прибывших из-за рубежа не посещать Пекин на фоне борьбы с COVID
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });