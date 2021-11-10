В Германии рекомендовали прививать лиц младше 30 лет лишь вакциной Pfizer

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха дал рекомендацию вакцинировать от COVID-19 лиц младше 30 лет в ФРГ лишь препаратом Pfizer/BioNTech, сообщает в среду издание The Guardian.

Так, по данным Stiko, при вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech у молодого населения отмечается меньший риск возникновения сердечных заболеваний, чем если прививать эту возрастную категорию вакциной Moderna.

Кроме того, в Stiko посоветовали вакцинировать беременных, независимо от их возраста, тоже только препаратом Pfizer/BioNTech.

The Guardian напоминает, что ранее на этой неделе аналогичные рекомендации были озвучены экспертами во Франции.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в ФРГ было диагностировано свыше 4,83 млн заражений, более 97,3 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а свыше 4,41 млн человек выздоровели.