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Американский суд приговорил россиянина к 10 годам тюрьмы за мошенничество

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Суд Бруклина (район Нью-Йорка) приговорил гражданина России Александра Жукова к 10 годам тюремного заключения за мошенничество в области цифровой рекламы, сообщил американский Минюст.

По материалам следствия, Жуков и его сообщники мошенническим путем похитили более $7 млн долларов у американских рекламодателей, издателей, и других представителей индустрии цифровой рекламы в США.

В соответствии с приговором, Жуков должен также выплатить в качестве компенсаций за ущерб, причиненный его деятельностью, $3,8 млн.

В сообщении ведомства говорится, что Жуков был арестован в Болгарии в 2018 году, а в 2019 году экстрадирован в Соединенные Штаты.

США Александр Жуков

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