Россиянин Александр Жуков экстрадирован в США из Болгарии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Власти Болгарии экстрадировали в США гражданина России Александра Жукова, обвиненного в Соединенных Штатах в компьютерном мошенничестве, сообщает в социальной сети посольство России в Вашингтоне.
"По информации офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка 18 января 2019 г. экстрадирован из Болгарии в США российский гражданин А.Жуков", - говорится в сообщении посольства.
Уточняется, что россиянину "предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества".
По информации российских дипломатов, Жуков содержится в тюрьме Бруклина в штате Нью-Йорк.
"В ближайшее время сотрудники генконсульства России в Нью-Йорке посетят соотечественника в тюрьме. Окажут ему все необходимое консульское содействие", - говорится в сообщении посольства.