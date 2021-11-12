Книгу с портретами Меркель с 1991 по 2021 год презентовали в Берлине

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Книгу с портретами уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель представили в Берлине в четверг в зале Академии наук, передает корреспондент "Интерфакса".

Известный немецкий фотограф Херлинде Кельбль фотографировала нескольких известных немецких политиков с 1991 года, в их числе был экс-канцлер Герхард Шредер, бывший министр иностранных дел Йошка Фишер и Меркель. 30 лет Кельбль сопровождала Меркель в качестве фотографа.

"Я хотела узнать, как власть меняет людей не только психически, но и физически. Фишер сказал тогда, что власть меняет людей быстрее, чем они - место, которое занимают", - объяснила на презентации автор.

Для проекта она выбрала простую концепцию - в кадре должна быть только Меркель на фоне белой стены, из предметов в комнате, если и был, то только стул, но главное, не должно было быть никаких символов власти.

"Меркель никогда не пыталась контролировать мои фотографии. Она даже сейчас не видела фотографий, отобранных мною для книги, до тех пор, пока она не была опубликована", - уточнила автор.

По оценке Кельбль, Меркель совершенно лишена тщеславия. "Тщеславие - это ахиллесова пята многих, многие мужчины более тщеславны, чем Ангела Меркель", - считает фотограф.

В 1998 году, по оценкам Кельбль, Меркель впервые стала использовать жест, впоследствии ставший фирменным - складывать руки "домиком", после чего этот жест многие стали копировать или шутить над ним. Кельбль заключила, что опыт фотографирования Меркель для нее особенный и она благодарна канцлеру ФРГ за уделенное время.

Меркель уходит из политики после 16 лет канцлерства, на парламентских выборах 2021 года она не стала выставлять свою кандидатуру.