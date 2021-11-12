Адвокат Саакашвили заявил, что в тюремной больнице ему не обеспечат безопасность

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американский адвокат Джон Сендвидж, встретившийся в пятницу в тюремной больнице со своим подзащитным, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил журналистам, что в этом учреждении невозможно обеспечить безопасность и необходимое медобслуживание пациента.

Другой адвокат Димитри Садзаглишвили заявил, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается. "Сегодня от отказался от переливаний и продолжает голодовку", - заявил адвокат.

Он подчеркнул, что Саакашвили перевели из Руставской тюрьмы в тюремную больницу не для лечения, а для психологического давления.

Ранее в четверг министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили вернут в тюрьму, если он откажется от голодовки без условий.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.