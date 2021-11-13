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Гражданская жена Саакашвили заявила о резком ухудшении его состояния здоровья

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - У находящегося в тюремной больнице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили значительно ухудшилось состояние здоровья, к тюрьме пригнали реанимобиль, заявила в субботу его гражданская жена, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

"Буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию!" - написала Ясько на своей странице в фейсбуке в субботу вечером, добавив, что не понимает в каком направлении его повезут.

Она отметила, что в тюрьму в Глдани вызвали реанимобиль, при этом, по ее словам, в самом учреждении нет медицинского оборудования. Ясько добавила, что врач Саакашвили Николоз Кипшидзе находится внутри тюрьмы и "пока информации никакой нет".

Как сообщалось, 8 ноября, Саакашвили был перевезен на госпитализацию в тюремную больницу в Тбилиси. Позже депутат Верховной Рады и гражданская супруга Саакашвили Елизавета Ясько уточнила, что госпитализация Саакашвили была произведена без согласования с родственниками и адвокатами.

Во внешнеполитическое ведомство Грузии была передана официальная нота МИД Украины по этому поводу.

9 ноября адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что его клиент должен присутствовать в суде 10 ноября.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что его ведомство не рекомендует проводить процесс в суде и предлагает сделать это в тюрьме. По словам министра, Минюст дает такую рекомендацию ради безопасности самого Саакашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили Елизавета Ясько

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