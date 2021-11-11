Глава Минюста Грузии заявил, что Саакашвили переведут в тюрьму после прекращения голодовки

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе приветствует желание находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили прекратить голодовку, однако не считает правильным с его стороны выдвигать условия, в частности, по поводу перевода в гражданскую клинику.

"Почему этот человек должен быть переведен в частную клинику. Кто-нибудь может мне объяснить?", - спросил министр в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2" в четверг вечером, комментируя заявление Саакашвили, который готов прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

По словам Брегадзе, он будет рад, если осужденный Саакашвили в соответствии с призывом к нему со стороны Европейского суда по правам человека прекратит голодовку, но только без всяких уступок. Министр отметил, что в случае прекращения голодовки осужденный Саакашвили будет возвращен в пенитенциарное учреждение №12 в городе Рустави, где ранее отбывал наказание, так как не будет рисков ухудшения состояния его здоровья.

Также Брегадзе сообщил в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2", что присутствие находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили на заседании Тбилисского городского суда 15 ноября будет зависеть от состояния его здоровья и фактора безопасности.

Как сообщалось, судебный процесс в отношении Саакашвили по делу разгона мирного митинга 7 ноября 2007 года, захвата телекомпании "Имеди" и преступного присвоения имущества покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили прошел в среду без его участия, так как специальная пенитенциарная служба Грузии из-за рисков безопасности, которые могли возникнуть в процессе его перевозки из тюремной больницы в здание суда воздержалась доставлять его в суд. Это решение пенитенциарной службы вызвало протест со стороны адвокатов Саакашвили, которые заявляют, что, несмотря на голодовку и ослабленное из-за этого здоровье, он был готов присутствовать в суде.

Между тем, по словам министра юстиции Грузии, прокуратура на заседании суда предложила онлайн присутствие Саакашвили, на что сторона защиты ответила отказом. Следующее заседание суда по указанному делу должно состояться 29 ноября. Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий. Обвинение подразумевает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Что касается судебного процесса, который должен состояться 15 ноября, то он пройдет по делу о финансовых злоупотреблениях. Дело было возбуждено в 2014 году и касалось финансовых трат Саакашвили из государственного бюджета в личных целях. Речь идет о растрате в девять миллионов лари (около трех миллионов долларов).