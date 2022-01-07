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США сообщили, что расширят с Японией оборонное сотрудничество для противостояния РФ и КНР

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты и Япония подпишут новое соглашение о сотрудничестве в области обороны для противодействия возникающим оборонным угрозам, включая гиперзвуковые и космические возможности, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты и Япония подпишут новое соглашение о сотрудничестве в области обороны для противодействия возникающим военным угрозам, включая гиперзвуковые и космические", - цитируют СМИ заявление госсекретаря США Блинкена на открытии виртуальной встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

По его словам, американо-японский альянс "должен не только укреплять имеющиеся у нас инструменты, но и разрабатывать новые".

"Мы запускаем новое соглашение об исследованиях и разработках, которое облегчит нашим ученым, нашим инженерам и руководителям программ сотрудничество по возникающим проблемам, связанным с обороной, от противодействия гиперзвуковым угрозам до расширения возможностей космического базирования", - пояснил госсекретарь США.

В качестве угроз он назвал Россию и Китай, которые "на суше, на море, в космосе, киберпространстве нарушают международные нормы", упомянув "наращивание военной мощи России против Украины", "провокационные" действия Пекина в отношении Тайваня, а также последний пуск ракеты Северной Кореей. При этом Блинкен подчеркнул, что Москва и Пекин "углубляют двухстороннее военное сотрудничество".

Он также сообщил, что стороны подпишут пятилетнее соглашение, о базировании американских войск в Японии.

США Япония Энтони Блинкен

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