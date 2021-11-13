Ученые предложили имплантировать электроды в мозг для лечения психических заболеваний

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американские ученые установили, что вживление электродов в мозг и стимуляция его определенного отдела электричеством усиливает когнитивный контроль и снижает тревожность, сообщило издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

"В исследовании приняли участие 12 человек, перенесших операцию на головном мозге по поводу эпилепсии, которым в разные отделы мозга были имплантированы электроды для выявления локализации эпилептического очага", - говорится в сообщении.

Ученые разработали и применили алгоритм, который отслеживает способность пациентов к когнитивному контролю непосредственно по активности мозга, а также на основе анализа их действий. "И когда участники эксперимента начинали хуже справляться с заданиями на когнитивный контроль, искусственный интеллект определял это и усиливал стимулирующие импульсы. Такое использование обратной связи повысило эффективность стимуляции вдвое по сравнению со стимуляцией в случайные моменты времени", - пишет автор.

Некоторые пациенты, помимо эпилепсии, страдали от сильной тревожности, которая после такой когнитивной стимуляции уменьшилась, что говорит о потенциальной эффективности метода для лечения пациентов с тяжелой и устойчивой к лекарствам тревожностью или депрессией.

Исследователи считают, что речь идет о принципиально новом подходе к лечению психических заболеваний: вместо того, чтобы пытаться подавить симптомы болезни, пациенту дают инструмент, позволяющий их контролировать.

Технологию готовят к клиническим испытаниям, у нее есть шансы быть одобренной к применению на практике, что позволит оказывать помощь пациентам с психическими заболеваниями, которым не помогают стандартные методы терапии.