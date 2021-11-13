Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ученые предложили имплантировать электроды в мозг для лечения психических заболеваний

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американские ученые установили, что вживление электродов в мозг и стимуляция его определенного отдела электричеством усиливает когнитивный контроль и снижает тревожность, сообщило издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

"В исследовании приняли участие 12 человек, перенесших операцию на головном мозге по поводу эпилепсии, которым в разные отделы мозга были имплантированы электроды для выявления локализации эпилептического очага", - говорится в сообщении.

Ученые разработали и применили алгоритм, который отслеживает способность пациентов к когнитивному контролю непосредственно по активности мозга, а также на основе анализа их действий. "И когда участники эксперимента начинали хуже справляться с заданиями на когнитивный контроль, искусственный интеллект определял это и усиливал стимулирующие импульсы. Такое использование обратной связи повысило эффективность стимуляции вдвое по сравнению со стимуляцией в случайные моменты времени", - пишет автор.

Некоторые пациенты, помимо эпилепсии, страдали от сильной тревожности, которая после такой когнитивной стимуляции уменьшилась, что говорит о потенциальной эффективности метода для лечения пациентов с тяжелой и устойчивой к лекарствам тревожностью или депрессией.

Исследователи считают, что речь идет о принципиально новом подходе к лечению психических заболеваний: вместо того, чтобы пытаться подавить симптомы болезни, пациенту дают инструмент, позволяющий их контролировать.

Технологию готовят к клиническим испытаниям, у нее есть шансы быть одобренной к применению на практике, что позволит оказывать помощь пациентам с психическими заболеваниями, которым не помогают стандартные методы терапии.

Стимуляцию мозга с помощью имплантированных электродов сейчас используют при болезни Паркинсона, эпилепсии, хронических болях и некоторых других тяжелых неврологических состояниях в случае, когда фармакологическое лечение не помогает, однако для психических расстройств этот хирургический метод не применялся.

Между тем установлено, что при ряде психических заболеваний нарушается работа внутренней капсулы, входящей в состав полосатого тела мозга, что приводит к снижению когнитивного контроля - способности контролировать свои мысли и действия.

США РАН

Новости

Путин заявил, что Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе

Путин сообщил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу по кризису на границе ЕС

Режиссер Питер Джексон стал миллиардером после продажи студии спецэффектов

Режиссер Питер Джексон стал миллиардером после продажи студии спецэффектов

Что случилось этой ночью: суббота, 13 ноября

МИД КНР подтвердил дату виртуальной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена

МИД КНР подтвердил дату виртуальной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена

Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США

Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США
Пандемия коронавируса

Премьер Нидерландов объявил о частичном локдауне из-за COVID-19

В Белоруссии на учениях погибли два российских десантника

В Белоруссии на учениях погибли два российских десантника

Около 250 российских десантников приняли участие в маневрах в Белоруссии

Пандемия коронавируса

Канцлер Австрии пообещал ввести локдаун для непривитых

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });