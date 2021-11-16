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Две сотни иракцев попросили репатриировать их из Белоруссии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Около 200 иракцев, прибывших в Белоруссию для пересечения границы с ЕС, обратились в посольство Ирака в РФ и выразили желание вернуться на родину, сообщили "Интерфаксу" в иракской дипмиссии во вторник.

"Сейчас это около 200 человек, которые к нам обратились. Эвакуационный рейс будет организован в четверг", - заявил представитель иракского посольства, отметив, что эта цифра может увеличиться.

По его словам, среди тех, кто вернется на родину, есть женщины, дети, семейные пары.

Иракский дипломат подчеркнул, что те, кто уже обратились в посольство страны, находятся в Минске в ожидании намеченного вылета. Проблем с тем, чтобы доставить их в Минск от границы не было, сказал он.

По его словам, белорусские власти оказывают все необходимое содействие.

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Ирак Белоруссия ЕС

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