Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Иракских мигрантов в четверг эвакуируют из Белоруссии на родину

Иракских мигрантов в четверг эвакуируют из Белоруссии на родину
Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Эвакуационный рейс для иракских мигрантов назначен на 18 ноября, подтвердили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе белорусского Минтранса.

Там уточнили, что рейс будет выполнять компания Iraqi Airways.

Накануне в иракской дипмиссии сообщили агентству, что около 200 иракцев, приехавших в Белоруссию, чтобы попасть с ЕС, обратились в посольство Ирака в РФ и выразили желание вернуться на родину.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.

Белоруссия Ирак

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Австрии и Венгрии зафиксированы антирекорды по числу новых случаев COVID

В Австрии и Венгрии зафиксированы антирекорды по числу новых случаев COVID

Из-за стычек с нелегалами на границе пострадали уже девять польских пограничников

Из-за стычек с нелегалами на границе пострадали уже девять польских пограничников

"Роскосмос" принципиально договорился с NASA о возобновлении перекрестных полетов

"Роскосмос" принципиально договорился с NASA о возобновлении перекрестных полетов

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети

Патрушев заявил о риске катастрофического сценария в Афганистане

Патрушев заявил о риске катастрофического сценария в Афганистане

Ванкувер накрыла "худшая буря столетия"

Ванкувер накрыла "худшая буря столетия"

В ООН сообщили, что производство опиума в Афганистане выросло на 8% в этом году

Что случилось этой ночью: среда, 17 ноября

Россиянина освободили из трудового рабства в Карагандинской области Казахстана

Россия сократила вложения в US Treasuries в сентябре на $86 млн

Россия сократила вложения в US Treasuries в сентябре на $86 млн
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });