Иракских мигрантов в четверг эвакуируют из Белоруссии на родину

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Эвакуационный рейс для иракских мигрантов назначен на 18 ноября, подтвердили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе белорусского Минтранса.

Там уточнили, что рейс будет выполнять компания Iraqi Airways.

Накануне в иракской дипмиссии сообщили агентству, что около 200 иракцев, приехавших в Белоруссию, чтобы попасть с ЕС, обратились в посольство Ирака в РФ и выразили желание вернуться на родину.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.