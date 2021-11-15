Ирак с четверга начнет вывозить своих граждан из Белоруссии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Власти Ирака рассчитывают с четверга начать вывозить своих граждан, которые находятся на границе Польши и Белоруссии, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на иракский МИД.

Представитель министерства Ахмад ас-Саххаф, отметил, что во временных лагерях в Белоруссии пока нашли 571 гражданина Ирака, а точное их количество выяснить сложно.

С 8 ноября к польской границе со стороны Белоруссии подошли несколько тысяч выходцев с Ближнего Востока, которые требуют, чтобы их пропустили через границу. Они утверждают, что им пообещали дать убежище в странах Евросоюза. Польские пограничники их не пропускают. Мигранты осели у границы, ситуация на границе стала напряженной. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в намеренной организации хаоса у границ.

Европейские чиновники договариваются с правительством Ирака, властями Турции и с авиакомпании о прекращении перевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена в Белоруссию.