Крупнейший в мире Леголенд начали строить в Шанхае

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Строительство крупнейшего в мире Леголенда началось в Шанхае в среду. Об этом сообщает новостное агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную администрацию.

Открытие тематического парка развлечений ожидается в 2024 году.

Парк будет возведен на территории площадью 318 тыс. квадратных метров в районе Цзиньшань на юго-западе Шанхая.

Legoland Shanghai Resort будет состоять из восьми тематических зон и сочетать элементы деталей конструктора "Лего" и китайской культуры. Объекты парка будут ориентированы на семьи с детьми в возрасте от двух до 12 лет. Также на территории парка будет расположен тематический отель на 250 номеров.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в $550 млн, часть из которых будет выделена из государственных активов Китая.

Компания Lego, владельцем которой является датская Kirkbi A/S, демонстрирует стабильный рост на китайском рынке с момента ее прихода в страну более двух десятилетий назад. В настоящее время у компании два розничных магазина в Шанхае и один в Пекине.

"За последние несколько лет бренд LEGO расширил свое присутствие в Китае. Мы очень довольны результатами, которых нам удалось достичь", - отметил глава LEGO Brand Group Йорген Виг Кнудсторп.