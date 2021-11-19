Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Посла Болгарии вызвали в МИД Украины из-за высказываний президента о Крыме

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Министерство иностранных дел Украины в пятницу был приглашен посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев в связи с высказываниями президента этой страны Румена Радева, назвавшем Крым территорией России.

"Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов", - говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Подчеркнули, что слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что ожидают опровержения Радевом его вчерашнего заявления.

"Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории нашего государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности, путем участия Болгарии в работе Крымской платформы", - отметили в МИД Украины.

Президент Болгарии на дебатах назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.

В 1991 году Крым после распада СССР остался в составе Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве.

Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, они ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Украина Болгария Румен Радев Крым

Новости

Омбудсмен Грузии заявила, что у Саакашвили развилось опасное осложнение

Саакашвили будет переведен в военный госпиталь в городе Гори

Саакашвили будет переведен в военный госпиталь в городе Гори

Первый энергоблок БелАЭС вновь подключен к энергосети

Пандемия коронавируса

Власти Австрии объявили новый тотальный локдаун с 22 ноября

Власти Австрии объявили новый тотальный локдаун с 22 ноября

Косачев счел идею Конгресса США о непризнании Путина президентом вмешательством в дела РФ

СК Белорусии признал 65 человек потерпевшими по делу о жестокости на границе

Посольство РФ потребовало от США прекратить преследование российской диаспоры

Что случилось этой ночью: пятница, 19 ноября

NYT сообщила, что США считают Иран ответственным за удар по базе "Ат-Танф"

NYT сообщила, что США считают Иран ответственным за удар по базе "Ат-Танф"

В Белом доме не исключили в будущем контактов Байдена с Путиным

В Белом доме не исключили в будущем контактов Байдена с Путиным
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });