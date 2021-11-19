Посла Болгарии вызвали в МИД Украины из-за высказываний президента о Крыме

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Министерство иностранных дел Украины в пятницу был приглашен посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев в связи с высказываниями президента этой страны Румена Радева, назвавшем Крым территорией России.

"Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов", - говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Подчеркнули, что слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что ожидают опровержения Радевом его вчерашнего заявления.

"Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории нашего государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности, путем участия Болгарии в работе Крымской платформы", - отметили в МИД Украины.

Президент Болгарии на дебатах назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.