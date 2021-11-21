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Проливные дожди в южном индийском штате унесли жизни 17 человек

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 17 человек погибли и десятки числятся пропавшими без вести в южном индийском штате Андхра-Прадеш после нескольких дней сильных дождей, сообщает ABC News.

В четверг на штат обрушились сильные ливни, вызвавшие наводнения по меньшей мере в пяти районах. За последние несколько дней поступали сообщения о гибели людей в различных районах. Официальные лица предупредили, что их число может возрасти по мере продолжения спасательных операций.

В одном из наиболее пострадавших от непрекращающихся дождей районе Кадапа власти закрыли местный аэропорт.

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