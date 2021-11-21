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В Совбезе РФ предупредили о риске провокаций Киева на крымском направлении

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Украинские спецслужбы и радикальные организации этой страны создают риски провокаций на крымском направлении и в отношении экономических объектов России в Азовском и Черном морях, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

В интервью "Российской газете" он отметил рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, контрабандой наркотиков и иных грузов.

Гребенкин добавил, что украинские власти продолжают попытки негативного информационного воздействия на жителей Крыма и других приграничных регионах России. "Это происходит в том числе путем распространения через различные медийные ресурсы искаженных и недостоверных сведений о внешней и внутренней политике нашей страны", - отметил он.

Совбез РФ Александр Гребенкин Украина Крым

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