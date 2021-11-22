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Более 20 человек пострадали при наезде внедорожника на людей на параде в США

СМИ сообщают минимум об одном погибшем

Более 20 человек пострадали при наезде внедорожника на людей на параде в США
Последствия наезда автомобиля на людей в Уокешо, Висконсин
Фото: Jim Vondruska/Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Полиция сообщила о двух десятках пострадавших в результате наезда автомобиля на людей на рождественском параде в американском штате Висконсин, некоторые СМИ пишут об одном погибшем.

По сообщению Associated Press, начальник полиции Уокешо Дэн Томпсон заявил на брифинге, что ранения получили более 20 человек. Он добавил, что автомобиль, на котором, предположительно, был совершен наезд, обнаружен.

"Есть подозреваемый, которым мы занимаемся", - сказал Томпсон, добавив, что "место инцидента теперь безопасно".

Некоторые СМИ, в том числе местная радиостанция KFIZ, сообщают об одном погибшем, но эта информация пока не подтверждена. По данным KFIZ, автомобиль ехал вслед за участниками школьного оркестра.

Как сообщалось, в воскресенье вечером внедорожник на большой скорости протаранил барьеры и въехал в людей на рождественском параде в городе Уокешо в штате Висконсин, США. После наезда прозвучали выстрелы.

США Висконсин Уокешо

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