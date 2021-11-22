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Несколько человек погибли при наезде автомобиля на людей на параде в США

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В результате наезда автомобиля на людей на рождественском параде в центре города Уокешо (штат Висконсин) в воскресенье вечером есть "несколько погибших", сообщил начальник пожарной охраны Стивен Говард на пресс-конференции.

По его данным, госпитализированы более человек, половина из которых - дети.

"Пожарная служба города Уокешо и ее партнеры перевезли в общей сложности 11 взрослых и 12 детей в шесть районных больниц", - приводят его слова американские СМИ.

Он подтвердил сообщения СМИ о том, что в результате происшествия есть "несколько погибших", но отказался давать более точную информацию.

Начальник полиции Уокешо сообщил, что подозреваемый в совершении наезда задержан.

Как сообщалось, в воскресенье вечером внедорожник на большой скорости протаранил барьеры и въехал в людей на рождественском параде в городе Уокешо в штате Висконсин, США. После наезда прозвучали выстрелы.

США Висконсин Уокешо

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