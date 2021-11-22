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В Казахстане прорвало плотину Книжевского водохранилища

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - На юго-востоке Казахстана в Алматинской области из-за промоины в плотине произошел сброс воды из Книжевского водохранилища, в данный момент угрозы затопления населенных пунктов нет, сообщает официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.

"21 ноября в 23:13 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что вблизи села Мынбаево Жамбылского района Алматинской области произошел проран тела плотины Книжевского водохранилища, ширина прорана составляет 5-6 метров", - сказал Уали.

По информации МЧС, водохранилище рассчитано на 4,47 млн кубов воды, сейчас оно заполнено на 50%. Ориентировочный объем сброса воды составляет около 30 кубометров в секунду.

"Вода после прорана впадает в русло реки Каргалы и далее впадает в Куртинское водохранилище Илийского района", - отметили в МЧС.

На данный момент Куртинское водохранилище заполнено на 14%, проектный объем - 120 млн кубометров.

"В результате произошедшего жертв и пострадавших, а также подтопления жилых домов не имеется, имеется перелив воды через автодорогу областного значения Мынбаева-Касымбек", - добавили в ведомстве.

На автодороге выставлены полицейские посты для ограничения движения. Открыта объездная дорога вдоль русла реки Каргалы.

В МЧС также сообщили, что объем сбрасываемой воды снижается.

"В данный момент угрозы подтопления населенным пунктам не имеется", - заверили в ведомстве.

Казахстан Книжевское водохранилище

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