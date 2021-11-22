Чили предстоит второй тур президентских выборов

Голосование на президентских выборах в Чили Фото: John Moore/Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - По итогам состоявшихся в воскресенье президентских выборов в Чили никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов избирателей, сообщил чилийский избирком по итогам обработки 95% бюллетеней.

Таким образом, стране предстоит второй тур, в котором по итогам первого примут участие кандидат от правой Республиканской партии Хосе Антонио Каст, набравший почти 28% голосов, и представляющий коалицию левых сил Габриэль Борик, за которого проголосовали 25,7% избирателей.

В то же время, Борик значительно опередил Каста по итогам выборов в столице страны Сантьяго.

Наблюдатели обращают внимание, что кандидат от правящей коалиции Себастьян Сичель заявил, что не будет голосовать во втором туре за Борика.

"Я не собираюсь голосовать во втором туре за Габриэля Борика (...) Я не хочу, чтобы крайне левые победили в Чили", - добавил Сичель, объявив, что временно уходит из политики.

Он пожелал победы во втором туре Касту, которого уже поздравил с выходом во второй тур, намеченный на 19 декабря текущего года.