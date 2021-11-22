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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Литве отметили смену тактики мигрантов на границе

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Литву из Белоруссии не впустили 70 нелегальных мигрантов, их группы сменили тактику при попытке пересечь границу, сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

"Мы заметили, что изменилась и тактика - представители белорусских силовых структур толкают в Литву небольшие группы - по три, четыре, пять лиц, это на самом деле осложняет как обнаружение таких групп, так и их фиксацию и задержание. Однако эти группы были задержаны", - сказал Любаевас в понедельник в интервью телеканалу LRT.

По его словам, как и на минувшей неделе, больше всего нарушений фиксировалось на участке Варенской погранзаставы.

В этом году в Литву проникли более 4 тыс. незаконных мигрантов, с сентября на границе с Белоруссией были развернуты 7 тыс. человек.

Вильнюс обвиняет минские власти в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация, а позже в связи с тем, что на границе Белоруссии с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение.

Литва Белоруссия

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