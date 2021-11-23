Посол Антонов заявил, что США хотят осложнить энергосотрудничество России и Европы

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя планы госдепартамента расширить санкции в контексте проекта "Северный поток-2", заявил, что американская администрация намерена с помощью санкционной политики разрушить сотрудничество РФ и Европы в сфере энергетики.

"Американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество. Сначала в Вашингтоне хотели сорвать завершение строительства трубопровода. Не удалось: магистраль проложена и готова к запуску. Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса", - отметил Антонов в своем заявлении, опубликованном на страничке дипмиссии в социальной сети.

Посол так же подчеркнул, что "диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право".

"Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка. Также категорически отвергаем обвинения в наш адрес относительно российской энергетической политики. Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнёрами в энергосфере", - заявил Антонов.

Ранее власти США решили расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока 2", добавив в него компанию и судно.