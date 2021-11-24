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Цены на нефть перешли к слабому росту после скачка накануне

Цены на нефть перешли к слабому росту после скачка накануне
Фото: Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают подниматься в среду после максимального за две недели скачка по итогам предыдущей сессии на сообщении США о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR).

Президент США Джо Байден сообщил во вторник, что этот шаг скоординирован с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Эксперты отмечают, что со временем всем этим государствам придется восстанавливать стратегические резервы, и это приведет к новой волне роста спроса на нефть.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в среду составляет $82,38 за баррель, что на $0,07 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,61 (3,3%) – до $82,31 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,72 за баррель, что на $0,22 (0,28%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,75 (2,3%) и составила $78,5 за баррель.

"При том, что сам объем выпуска резервов заслуживает внимания – 50 млн баррелей могут обеспечить дневные потребности в сырье примерно половины мира – самым главным в заявлении Белого дома является скоординированность действий крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти, которая может на короткое время поставить под угрозу контроль нефтяного рынка странами ОПЕК+", - отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

"В то же время, использование стратегических резервов никогда не было идеальным инструментом для решения проблем, вызванных устойчивым дефицитом предложения", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Теперь рынок ждет реакции ОПЕК+ на действия стран, являющихся ключевыми клиентами альянса. Ранее представители ОПЕК+ заявляли, что открытие стратегических резервов Штатами и другими странами является неоправданным при текущих рыночных условиях.

нефть Brent

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