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Два мирных жителя погибли в результате удара Израиля по городу Хомс

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Два мирных жителя были убиты, еще один гражданский и шестеро военных ранены в результате удара Израиля по городу Хомсу, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

"Агрессия привела к гибели двух гражданских лиц и серьезному ранению еще одного гражданского лица, ранения также получили шестеро военнослужащих, был нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении.

По данным САНА, авиаудары были нанесены с северо-востока Бейрута. Утверждается, что большая часть израильских ракет была сбита сирийскими средствами ПВО.

Ранее государственные СМИ Сирии сообщили, что средства ПВО отразили израильскую атаку над городом Хомс.

Сирия Израиль Хомс

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