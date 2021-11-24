ПВО Сирии отразили атаку Израиля над городом Хомс

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сирийские средства ПВО отразили израильскую атаку над городом Хомс, сообщают государственные СМИ Дамаска.

"Израильская воздушная агрессия нацелена на части центрального региона, и средства ПВО реагируют", - сообщило государственное телевидение Сирии.

В свою очередь агентство САНА отмечает, что система ПВО Сирии противостояла "вражеским целям в небе над Хомсом".

По данным агентства, было сбито несколько "вражеских ракет".

Ранее, 8 ноября, cирийские военные сообщили об отражении израильского авиаудара. Месяцем ранее, 8 октября, шесть израильских истребителей F-16 нанесли авиаудары по аэродрому Т-4 в городе Хомс. В результате атаки шесть сирийских военных были ранены, ущерб аэродрому был нанесен незначительный. Дежурным силам сирийских ПВО удалось уничтожить восемь ракет из состоящего на вооружении вооруженных сил САР зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" российского производства.