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Российские военные сообщили подробности ночного удара Израиля по Сирии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Шесть израильских истребителей участвовали минувшей ночью в авиаударе по объектам в провинции Хомс в Сирии, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"24 ноября с 02:28 до 02:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар двенадцатью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс", - сказал Кулить.

По его словам, армия Сирии комплексами противовоздушной обороны (ПВО) российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожила 10 из 12 израильских ракет. В результате израильских авиаударов причинен незначительный ущерб, ранение получил один сирийский военнослужащий, добавил он.

В ночь на среду государственные СМИ Сирии сообщили, что силы ПВО отразили израильскую атаку над городом Хомс. По данным сирийского государственного агентства САНА, в результате израильского авиаудара два мирных жителя погибли, еще один ранен, также пострадали шестеро военных САР.

ВВС Израиля регулярно наносят удары по территории Сирии. Обычно целями являются объекты, имеющие отношение к помогающим Дамаску бойцам движения "Хезболла" или к Ирану и к находящимся в Сирии иранским военным советникам.

В 2013 году источник сообщал "Интерфаксу", что Россия поставила Сирии современные комплексы ПВО "Бук-М2Э" и "Панцирь-С". В 2011 году сообщалось, что в Сирию поставлено 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

"Бук-М2Э" - зенитный ракетный комплекс средней дальности (АО "Концерн "ВКО "Алмаз-Антей"). "Панцирь-С" - комплекс ПВО ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех").

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У России в Сирии авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в порту Тартус. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ поддерживают наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие.

Сирия Израиль Россия

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