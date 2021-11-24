Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Монголии у границы с КНР

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,1 зафиксирован в западной части Монголии в 18 км северо-западнее поселка Дарви в аймаке Говь-Алтай, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 03:40 мск в среду, находился примерно в 185 км от границы с КНР. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5 баллов по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.