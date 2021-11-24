Молдавия хочет погасить долг перед "Газпромом" за несколько дней, а не за 48 часов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в среду обсудит с представителями "Газпрома" ситуацию с погашением долга "Молдовагаза", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства инфраструктуры и развития территорий.

"Спыну будет разговаривать с руководителями "Газпрома", чтобы решить эту проблему. Для погашения этого долга необходимо время в несколько дней", - заявили в пресс-службе.

Накануне вечером Спыну заявил, что надеется обсудить с главой "Газпрома" Алексеем Миллером проблему оплаты газа. Он выразил недоумение по поводу ультимативных требований погасить задолженность в течение 48 часов. Он также сообщил, что 24 ноября запланировано заседание в "Молдовагаз", в котором примет участие представитель "Газпрома".

"Очень жаль, что возникла эта ситуация. Правительство взяло на себя обязательство оказать содействие в том, чтобы "Молдовагаз" решило проблему возникшего кассового разрыва в результате разницы цен импорта газа и тарифов для потребителей в октябре и ноябре. В "Газпроме" знали о том, что мы работаем над решением этой проблемы", - сказал Спыну.

По его словам, решение найдено, на прошлой неделе парламент проголосовал в первом чтении за выделение из бюджета 1,3 млрд леев (около $75 млн). Решение планируется принять во втором чтении в четверг, чтобы уже в пятницу перечислить деньги "Молдовагазу".

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов утром в среду заявил, что текущий платеж за газ от Кишинева не поступил. "48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает в среду в полночь", - сказал Куприянов, дав понять, что "Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию.