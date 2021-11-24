Премьер Молдавии призвала парламент ускорить выделение денег для выплаты долга "Газпрому"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась в парламент с просьбой ускорить процедуры по выделению денег "Молдовагазу" для погашения текущей задолженности перед "Газпромом".

Как сообщила в среду пресс-служба парламента, запрос премьера будет рассмотрен в среду на заседании Постоянного бюро. При этом очередное заседание парламента уже назначено на четверг, 25 ноября.

Накануне вечером вице-премьер, министр инфраструктуры и развития территорий Андрей Спыну заявил по телевидению, что правительство нашло решение проблемы погашения текущего долга "Молдовагаз" перед "Газпромом", но для этого необходимо еще несколько дней.

По его словам, решение найдено, на прошлой неделе парламент проголосовал в первом чтении за выделение из бюджета 1,3 млрд леев (около 75 млн долларов). Решение планируется принять во втором чтении в четверг, чтобы уже в пятницу перечислить деньги "Молдовагазу".

"Это необходимые процедуры, чтобы соблюдать закон и выделить деньги из бюджета", - заявил Спыну.

Наблюдатели не исключают, что после запроса премьер-министра во второй половине дня в среду может быть созвано экстренное заседание парламента.

Как уже сообщал "Интерфакс", в среду утром официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов вновь заявил, что текущий платеж за газ от Молдавии так и не поступил.

"48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает в среду в полночь", - сказал Куприянов, дав понять, что "Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию.