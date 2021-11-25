Интерпол возглавил представитель ОАЭ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный инспектор МИД ОАЭ Ахмед Нассер Аль-Раиси в четверг избран новым президентом Интерпола, сообщила организация в твиттере.

Аль-Раиси избран на четырехлетний срок, говорится в сообщении Интерпола.

Таким образом, Аль-Раиси сменил в должности президента южнокорейского государственного деятеля Ким Чон Яна. До этого Аль-Раиси был членом исполнительного комитета Интерпола.

Бывший руководитель организации Ким Чон Ян занимал этот пост с ноября 2018 года.

Выборы нового президента состоялись в ходе встречи Генеральной Ассамблеи Интерпола, которая проходит 23-25 ноября в Стамбуле. Генассамблея собирается ежегодно. Она принимает основные решения по общей политике организации, необходимым ресурсам для международного сотрудничества, а также определяет рабочие методы, финансирование и программу деятельности.