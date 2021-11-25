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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Меркель посетовала, что до ее выхода на пенсию не прошел еще один нормандский саммит

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера Германии последние дни срока, сказала, что сожалеет о том, что российский президент Владимир Путин не был готов провести еще один саммит "нормандского формата" по Украине до момента, как она покинет свой пост.

"Я очень сожалела, что российский президент и глава российского МИД не были готовы до окончания срока моих полномочий провести встречу в "нормандском формате" на высоком политическом уровне. И это было бы хорошим сигналом того, что все стороны заинтересованы в разрешении украинской проблемы. К сожалению, этого не произошло", - сказала Меркель в четверг журналистам в Берлине, выступая на совместной пресс-конференции с премьером Польши Матеушем Моравецким.

По ее словам, с одной стороны страны-участники ЕС должны быть едины между собой и показывать, что в случае угрозы "агрессии" РФ по отношению к Украине или в случае ухудшения обстановки существующие санкции могут быть ужесточены.

"Но санкции – это одно, с другой стороны надо показывать открытость к диалогу и решать проблемы в дискуссиях", - сказала Меркель.

При этом она подчеркнула, что не хочет спекулировать на тему возможных новых санкций в отношении РФ из-за Донбасса.

"Я не хочу заниматься спекуляциями, что было бы если", - сказала Меркель.

По словам и.о. канцлера, в настоящее время ЕС занимается новыми санкциями в отношении белорусских властей.

"В первую речь разговор идет о санкциях в отношении Лукашенко... Любая дальнейшая агрессивность в отношении суверенитета Украины будет иметь высокую цену, это совершенно понятно. С другой стороны, нужно предлагать выходить на переговоры", - уверена Меркель.

Саммит "нормандской четверки"

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Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз "нормандский формат" на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только Владимир Путин и Ангела Меркель. Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский впервые стали участниками такой встречи.Четырехсторонней встрече лидеров предшествовали примерно получасовые двусторонние беседы Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем МакрономПозже встреча "четверки" была прервана для почти часовых переговоров Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. До этого лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.В общей сложности лидеры России и Франции, Германии и Украины общались вчетвером более 5,5 часовПрезидент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами своей встречи с украинским коллегой Владимиром ЗеленскимПомощники президентов и главы МИД "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца
Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз "нормандский формат" на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только Владимир Путин и Ангела Меркель. Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский впервые стали участниками такой встречи.
Ангела Меркель Владимир Путин Украина

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