Меркель проводят с должности канцлера под песню панк-рокерши Нины Хаген

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Для церемонии прощания с должностью канцлера Ангела Меркель выбрала песни звезды пятидесятых годов прошлого века Хильдегард Кнеф и культовой панк-рокерши Нины Хаген, родившейся в ГДР, сообщает в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По традиции в Германии уходящий с должности политик может "заказать" оркестру бундесвера песни, которые будут исполняться во время церемонии прощания с должностью. Для Меркель этими песнями, очевидно, будет песня Кнеф "Для меня должен идти дождь из красных роз" (нем. Fur mich soll's rote Rosen regnen) и песня 1974 года экстравагантной певицы Хаген "Ты забыл цветную пленку" (Du hast den Farbfilm vergessen). Кроме этого, сообщает издание, оркестр репетирует церковную песню.

Сама церемония пройдет во внутреннем дворе министерства обороны в Берлине в четверг, 2 декабря. Гостей будет около 200, намного меньше, чем во времена до пандемии.