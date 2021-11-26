Фондовые рынки Европы упали до минимумов за 6 недель из-за нового штамма COVID

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили последнюю торговую сессию этой недели снижением до минимумов за последние шесть недель.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 3,7% и составил 464,05 пункта. Пятничная сессия стала для индикатора худшей с июня 2020 года, пишет Trading Economics.

Французский индекс САС 40 снизился на 4,8%, британский FTSE 100 - на 3,6%, германский DAX – на 4,1%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB опустились на 5,1% и 4,5% соответственно.

Инвесторы внимательно наблюдают за ситуацией с распространением COVID-19 в регионе и отслеживают новости о появлении нового штамма коронавируса в Южной Африке.

В пятницу министр здравоохранения Южноафриканской республики Джо Фаала сообщил журналистам о быстром распространении в некоторых регионах страны нового варианта инфекции, а также появлении его в соседней Ботсване.

Позднее случаи заболевания новым штаммом были выявлены у двух туристов, прибывших из африканских стран в Гонконг и Израиль.

Великобритания после появления этих новостей приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки, а также запретила въезд гражданам этих стран на свою территорию.

Всемирная организация здравоохранения должна была провести экстренное заседание, на котором организация планировала обсудить влияние выявленного штамма на существующие способы лечения и применяемые вакцины.

"Мы полагаем, еще слишком рано давать оценку влиянию нового штамма, но за последние 12 месяцев на рынках наблюдался очень сильный рост, и поэтому неудивительно, что последовала такая реакция", - отметил глава инвестиционного отдела BRI Wealth Management Дэн Бордман-Вестон.

В лидеры падения в Stoxx 600 вышли акции компаний сектора туризма и отдыха, а также авиаперевозчиков. Бумаги британского оператора круизных судов Carnival подешевели на 16%, авиакомпании Wizz Air Holdings - на 15,1%, International Consolidated Airlines Group - на 14,6%, Deutsche Lufthansa - на 12,3%, Ryanair Holdings - на 12,1%, easyJet - на 12% и германского туроператора Dufry - на 11,2%.

Упала также стоимость основных европейских нефтегазовых компаний на фоне максимального за последние девять недель падения цен на нефть. Акции британской BP потеряли в цене 7,5%, британо-нидерландской Royal Dutch Shell - 5,7%, итальянской ENI - 6,5%, французской TotalEnergies - 6,2%.

Котировки бумаг крупнейшего в мире производителя алкоголя Diageo опустились на 3,9%. Компания объявила о начале следующего этапа программы выкупа акций объемом 4,5 млрд фунтов стерлингов (почти $6 млрд), которая рассчитана на период до 30 июня 2024 года.

В лидеры роста по итогам сессии выбились бумаги компаний биомедицинского и технологического секторов. Стоимость швейцарского производителя оборудования для медицинских лабораторий Tecan Group выросла на 4,9%, сети аптек Zur Rose Group - на 8,4%, французской биотехнологической Sartorius Stedim Biotech - на 7,1%, Eurofins Scientific - на 7,9%. Акции оператора доставки еды HelloFresh подорожали на 5,1%, сети онлайн-супермаркетов Ocado Group - на 4,6%, онлайн-ритейлера одежды Zalando - на 5,5%.

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