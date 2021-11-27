Глава генштаба Великобритании счел РФ большей угрозой, чем экстремизм

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В настоящее время главная угроза безопасности Великобритании исходит от России, считает начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер.

В интервью The Telegraph он подчеркнул: "Россия - это самая острая угроза, и управление ею - первое место в моем списке. Это входит в список приоритетов советника по национальной безопасности".

Картер отметил, что "мы переживаем период феноменальных перемен". В частности, он вспоминает, что еще в 2014 году "мы спорили о том, исходила ли угроза от насильственного экстремизма или это была государственная угроза со стороны России. На этом этапе аргумент о насильственном экстремизме почти победил".

"Но затем, в 2018 году, у нас было нападение на семью Скрипалей в Солсбери, и стало ослепительно очевидно, что Россия была самой острой угрозой для нашей страны", - считает Картер.

Издание пишет, что Россия и Китай сменили исламский терроризм в качестве основных угроз национальной безопасности. Это изменение должны были учитывать быстро меняющийся характер современной войны.

"То, как сегодня появляются угрозы, - это не столько обычная угроза; скорее это то, что я называю деятельностью в серой зоне, где противники видят мир как непрерывную борьбу, в которой могут быть использованы все инструменты власти, пока они не приведут к горячей войне", - заявил Картер.

Главная озабоченность военачальника в том, что "постоянное участие России в провокационных действиях может привести к катастрофической ошибке, которая легко может привести к конфликту", пишет издание. В связи с этим он предупредил, что "просчет - неприятная возможность, и мы должны следить за этим, чтобы он не вышел из-под контроля". По его словам, следует разобраться, не побуждает ли Россию к действиям британская политика сдерживания, это - "большой вопрос".

Он высказался в пользу поддержания контактов с Россией, заявив: "Ничто не может заменить взаимодействие со всеми, включая русских, чтобы мы понимали друг друга как можно лучше", - отметил Картер.