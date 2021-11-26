Великобритания вернет войска ближе к Восточной Европе на случай войны с РФ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Командование армии Великобритании перебросит сотни единиц техники на новую базу НАТО в ФРГ в Зеннелагере у города Падеборн (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), что улучшит реагирование Лондона при гипотетическом конфликте с Россией, сообщает издание The Times.

"В рамках крупнейшей за последние 20 лет трансформации военной службы армия хочет разместить бригаду в 250 (единиц техники - ИФ) ближе к Восточной Европе на случай войны с Россией", - отмечает газета.

The Times напоминает, что после того как британские войска в 2010 году покинули ФРГ, речь идет о кардинальной смене стратегии – обратно в Германию отправятся сотни единиц техники, включая танки и беспилотники.

База передового развертывания НАТО в ФРГ станет одним из трех региональных форпостов для британских военных – наряду с Кенией и Оманом. Командующий полевой армией генерал-лейтенант Ральф Вуддисс отметил, что таким образом британская армия сможет действовать более оперативно.

"Я особенно указываю на ФРГ, где мы выдвигаем вперед значительное количество бронетехники", - сказал он.

Как в свою очередь заявили The Times источники в британской армии, "вместо того чтобы базировать все силы на территории Соединенного Королевства и перебрасывать их через Ла-Манш, они будут размещены ближе к передовой, так что (Великобритании - ИФ) не придется сажать их все на корабли".

По данным источников газеты, такие силы размером с бригаду будут включать в себя сотни единиц техники, включая модернизированные танки Challenger 3, бронетранспортеры Boxer, бронемашины Ajax, артиллерию, машины разминирования, беспилотники, топливозаправщики. Источники подчеркнули, что подобные силы должны быть готовыми действовать в любой момент по всей Европе, включая Эстонию и Польшу.

В то же время, напоминает The Times, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что численность армии сократится с 82 тыс. до 73 тыс. человек.