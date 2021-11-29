Глава МИД Украины обещал поделиться данными о возможном госперевороте

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Украина очень серьезно смотрит на доступную правительству информацию о потенциальном государственном перевороте и поделится ею с партнерами, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он заявил на онлайн-брифинге, что, говоря о такой чувствительной информации, как потенциальный переворот, надо быть очень осторожными в формулировках, оценках и позволить правоохранительным органам представить, что они имеют, в должное время.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в пятницу, 26 ноября, сообщил, что, по агентурным данным, на Украине мог готовиться государственный переворот 1-2 декабря с привлечением бизнесмена Рината Ахметова. Ахметов в свою очередь заявил, что информация о якобы втягивании его в госпереворот - это "сплошная ложь".